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34 минуты назад

В МИД Казахстана заявили о поддержке реформ Токаева со стороны США

ТАССиещё 1

Помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу в ходе визита в Казахстан выразил поддержку политическим преобразованиям, инициированным президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба казахстанского МИД.

Казахстан сообщил о поддержке реформ Токаева со стороны США
Фото: 

Согласно информации ведомства, американский дипломат провел встречу с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди, в ходе которой стороны обменялись мнениями по перспективам дальнейшего развития и укрепления расширенного стратегического партнерства между двумя странами.

"Подчеркнув поступательное развитие гражданского общества и положительную динамику в социально-экономическом развитии Казахстана, Дональд Лу обозначил поддержку администрации США в отношении политических реформ, инициированных президентом республики Касым-Жомартом Токаевым", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе встречи помощника госсекретаря с первым заместителем министра иностранных дел Казахстана Аканом Рахметуллиным был затронут широкий круг вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также глобальной и региональной повестки дня.

"Стороны выразили удовлетворение темпами развития казахстанско-американского сотрудничества", - отметили в пресс-службе МИД.

В мире,Мухтар Тлеуберди,Администрация США,
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