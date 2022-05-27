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19 минут назад

Киссинджер попал в базу "Миротворца" за "участие в информационной спецоперации России"

ТАССиещё 1

Бывший госсекретарь (1973-1977) и советник президента США по национальной безопасности (1969-1975) Генри Киссинджер попал в базу данных скандального украинского ресурса "Миротворец".

Киссинджер попал в базу "Миротворца" за выступление в Давосе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Киссинджеру вменяется "участие в информационной спецоперации России против Украины".

Среди причин также указано распространение "пропаганды, шантажа и посягательство на территориальную целостность Украины". Авторы сайта "Миротворец" просят правоохранительные органы Украины рассматривать занесение в списки, как заявление о совершении лицом "осознанных деяний против национальной безопасности".

24 мая Киссинджер на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что процесс урегулирования на Украине должен быть запущен в ближайшие два месяца, чтобы избежать более тяжелых последствий для международных отношений в Европе. По его словам, "идеальным было бы возвращение разделительной линии к статус-кво". Достижение нейтрального статуса Украины и ее становление как моста между Россией и Европой является главной целью в сложившейся вокруг страны ситуации, отмечал политик.

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике слова Киссинджера, сказав, что у госсекретаря "на календаре не 2022, а 1938 год". А советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что предложения некоторых западных партнеров пойти на территориальные уступки - это удар в спину для Киева.

В мире,Михаил Подоляк,Владимир Зеленский,Генри Киссинджер,
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