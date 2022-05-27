Киссинджер попал в базу "Миротворца" за выступление в Давосе

Среди причин также указано распространение "пропаганды, шантажа и посягательство на территориальную целостность Украины". Авторы сайта "Миротворец" просят правоохранительные органы Украины рассматривать занесение в списки, как заявление о совершении лицом "осознанных деяний против национальной безопасности".

24 мая Киссинджер на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что процесс урегулирования на Украине должен быть запущен в ближайшие два месяца, чтобы избежать более тяжелых последствий для международных отношений в Европе. По его словам, "идеальным было бы возвращение разделительной линии к статус-кво". Достижение нейтрального статуса Украины и ее становление как моста между Россией и Европой является главной целью в сложившейся вокруг страны ситуации, отмечал политик.