Киссинджер попал в базу "Миротворца" за выступление в Давосе

Бывший госсекретарь (1973-1977) и советник президента США по национальной безопасности (1969-1975) Генри Киссинджер попал в базу данных скандального украинского ресурса "Миротворец".
Среди причин также указано распространение "пропаганды, шантажа и посягательство на территориальную целостность Украины". Авторы сайта "Миротворец" просят правоохранительные органы Украины рассматривать занесение в списки, как заявление о совершении лицом "осознанных деяний против национальной безопасности".
24 мая Киссинджер на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что процесс урегулирования на Украине должен быть запущен в ближайшие два месяца, чтобы избежать более тяжелых последствий для международных отношений в Европе. По его словам, "идеальным было бы возвращение разделительной линии к статус-кво". Достижение нейтрального статуса Украины и ее становление как моста между Россией и Европой является главной целью в сложившейся вокруг страны ситуации, отмечал политик.
Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике слова Киссинджера, сказав, что у госсекретаря "на календаре не 2022, а 1938 год". А советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что предложения некоторых западных партнеров пойти на территориальные уступки - это удар в спину для Киева.