Украина объявила врагом Генри Киссинджера

За свои высказывания о том, что Киев должен возобновить переговоры с Москвой бывший госсекретарь США Генри Киссинджер попал в список врагов Украины. Политик внесен на сайт «Миротворец». Об этом пишет Telegram-канал Readovka.

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Украинские власти обвинили 99-летнего американского дипломата в распространении российской пропаганды и назвали «соучастником преступлений российской власти против Украины и ее граждан».

«Участие в информационной спецоперации России против Украины. Распространение нарративов российско-фашистской пропаганды и шантажа – ядерная война, глобальный упадок, голод, миграционный шок, наступление Китая и т.д. в обмен на усечение украинской территории», - говорится на сайте.