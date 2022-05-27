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10 минут назад

Украина объявила врагом Генри Киссинджера

Елена Прошина

За свои высказывания о том, что Киев должен возобновить переговоры с Москвой бывший госсекретарь США Генри Киссинджер попал в список врагов Украины. Политик внесен на сайт «Миротворец». Об этом пишет Telegram-канал Readovka.

Украина объявила врагом Генри Киссинджера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Украинские власти обвинили 99-летнего американского дипломата в распространении российской пропаганды и назвали «соучастником преступлений российской власти против Украины и ее граждан».

«Участие в информационной спецоперации России против Украины. Распространение нарративов российско-фашистской пропаганды и шантажа – ядерная война, глобальный упадок, голод, миграционный шок, наступление Китая и т.д. в обмен на усечение украинской территории», - говорится на сайте.

Напомним, ранее Киссинджер призвал прекратить попытки «нанести сокрушительное поражение» российским войскам на Украине. По его мнению, переговоры между Москвой и Киевом должны начаться в ближайшие два месяца. В противном случае, начнется напряженность, преодолеть которую будет нелегко.

В мире,Генри Киссинджер,
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