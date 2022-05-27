Венгрия оценила угрозу НАТО со стороны России

Представитель венгерского правительства Гергей Гуляш заявил, что в Венгрии не видят угрозы для НАТО со стороны России. Об этом сообщает Daily News Hungary.

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По словам Гуляша, правительство считает крайне маловероятным, что Россия нападет на страну НАТО, а «хорошо оснащенная армия еще больше снижает вероятность этого».

«Мы не считаем, что Россия сейчас представляет угрозу для какого-либо государства-члена», - подчеркнул он.

Венгрия с 25 мая объявила чрезвычайное положение из-за украинского кризиса.

Режим ЧП дает венгерскому премьер-министру право издавать указы в обход парламента. Парламент в этот период не может быть распущен, также не разрешено проводить выборы и референдумы.

На вопрос, означает ли чрезвычайное положение, что Венгрия мобилизует свои войска, Гуляш сказал, что правительство еще до этого распорядилось усилить оборону границ страны.

По его словам, этот уровень безопасности будет сохранен, но пока правительство не видит причин для его повышения.