В Кишиневе протестующие призвали к отставке Санду

В Кишиневе протестующие собрались возле здания парламента и призвали к отставке президента страны Майи Санду. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что митинги в Молдавии продолжаются уже вторую неделю. Протестующие выражают недовольство ростом цен на продукты и газ, инфляцией и давлением на оппозиционных политиков.

24 мая антикоррупционная прокуратура задержала бывшего президента Игоря Додона на 72 часа. Его подозревают в государственной измене, а также инкриминируют коррупционные преступления. По мнению самого Додона, дело в отношении него было сфабриковано по заказу Санду. 26 мая суд в Кишиневе отправил Додона под домашний арест на 30 суток.