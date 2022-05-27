Турция захотела внести коррективы в концепцию НАТО

Власти Турции призвали внести коррективы в новую концепцию НАТО, которая должна включать решительные шаги по борьбе с любыми проявлениями терроризма. Об этом заявил глава МИД Мевлют Чавушоглу, сообщает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Новая стратегическая концепция НАТО должна включать решительные шаги по борьбе с любыми проявлениями терроризма. На предстоящем саммите альянса будут приняты важные решения», - заявил глава МИД Турции.

Он также добавил, что Анкара ожидает от Швеции и Финляндии ответа после того, как с их делегациями были проведены консультации по вопросу их вступления в НАТО.