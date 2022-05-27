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51 минуту назад

Пес выбежал на сцену во время концерта и запел: видео

Александр Кузьмин

Пес вышел на сцену во время концерта музыкальной группы и запел. На забавный инцидент обращает внимание Telegram-канал «Лента добра», в чьем распоряжении оказались снятые зрителями кадры.

Принадлежащий одному из участников коллектива четвероногий питомец находился за кулисами. В какой-то момент собака не выдержала и решила присоединиться к своему хозяину. Животное встало рядом с мужчиной и начало ему подпевать. Музыканты не стали прогонять пса и продолжили свое выступление с необычным солистом.

Ранее сообщалось, что ворона украла пачку денег у водителя маршрутки, проникнув к нему в машину.

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