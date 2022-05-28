В Латвии допустили подрыв памятника Освободителям Риги войсками НАТО

Вице-мэр Риги Вилнис Кирсис заявил, что местные власти рассматривают все возможности для сноса памятника воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков, передает LSM. По его словам, руководство города планирует успеть с демонтажем объекта к 15 ноября.
«В публичном пространстве прозвучало предложение позволить войскам НАТО, нашим военным взорвать этот памятник. Это сперва кажется абсурдным — но в Латвии есть примеры, когда с советским наследием поступали именно так. Мы рассматриваем все возможные методы», — добавил Кирсис.
Как отметил вице-мэр Риги, власти города опасаются разглашения информации относительно того, каким именно способом в итоге будет ликвидирован советский памятник Освободителям. Кирсис подчеркнул, что осторожность в этом вопросе вызвана желанием «избежать каких-то возможных провокаций».