В Латвии допустили подрыв памятника Освободителям Риги войсками НАТО

«В публичном пространстве прозвучало предложение позволить войскам НАТО, нашим военным взорвать этот памятник. Это сперва кажется абсурдным — но в Латвии есть примеры, когда с советским наследием поступали именно так. Мы рассматриваем все возможные методы», — добавил Кирсис.