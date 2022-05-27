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37 минут назад

Лондон призвал «остановить Россию в Боснии»

Мария Иванова

Глава Великобритании Лиз Трасс обвинила Россию во вмешательстве в дела Боснии и Герцеговины и призвала остановить Москву. Об этом сообщает The Washington Post.

Лондон призвал «остановить Россию в Боснии»
Фото: ТАССТАСС

Трасс посетила столицу Боснии Сараево, встретилась с высшими должностными лицами и объявила об углублении партнерства в области безопасности и экономики между странами.

Министр представила поддерживаемый Великобританией инвестиционный пакет для Западных Балкан, который предусматривает выделение ста миллионов долларов на инфраструктурные и энергетические проекты в регионе к 2025 году.

Во время своего визита Трасс заявила, что признаки «российского вмешательства» угрожают вернуть Балканы в «те темные дни» 1990-х годов, когда межэтнические конфликты, последовавшие за распадом Югославии, унесли жизни тысяч людей.

«Это должно быть остановлено», - сказала Трасс после встречи с министром иностранных дел Боснии Бисерой Туркович.

Трасс подчеркнула, что Лондон «не будет идти путем предложения компромисса и умиротворения» президента РФ Владимира Путина.

В НАТО внезапно поменяли позицию по членству в альянсе Швеции и Финляндии

Боснией управляет «совет трех» – президиум, в который входят избираемые на выборах каждые четыре года представители сербов, хорватов и бошняков. В состав президиума входит лидер боснийских сербов Милорад Додик, которого считают пророссийским. Ранее он заявил, что снова будет баллотироваться на выборах в президиум страны.

Додик выступает против вступления Боснии в НАТО и введения санкций против РФ.

В мире,Милорад Додик,Владимир Путин,НАТО,
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