В Казахстане тысяча учеников школы сыграли на домбре в честь окончания учебного года. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», опубликовавший соответствующее видео с мероприятия.
Масштабный урок в Нур-Султане стал заявкой на рекорд, поскольку на сегодняшний день он является единственным случаем в мире, когда одновременно сыграли более тысячи школьников. Его намерены внести в Книгу рекордов Гиннесса.
Домбра считается национальным символом Казахстана. День этого музыкального инструмента отмечается в стране в первое воскресенье июля.