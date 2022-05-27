В Казахстане тысяча учеников школы сыграли на домбре в честь окончания учебного года. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», опубликовавший соответствующее видео с мероприятия.

Масштабный урок в Нур-Султане стал заявкой на рекорд, поскольку на сегодняшний день он является единственным случаем в мире, когда одновременно сыграли более тысячи школьников. Его намерены внести в Книгу рекордов Гиннесса.