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52 минуты назад

Появилось видео игры тысячи школьников на домбре в Казахстане

Александр Кузьмин

В Казахстане тысяча учеников школы сыграли на домбре в честь окончания учебного года. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», опубликовавший соответствующее видео с мероприятия.

Масштабный урок в Нур-Султане стал заявкой на рекорд, поскольку на сегодняшний день он является единственным случаем в мире, когда одновременно сыграли более тысячи школьников. Его намерены внести в Книгу рекордов Гиннесса.

Домбра считается национальным символом Казахстана. День этого музыкального инструмента отмечается в стране в первое воскресенье июля.

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