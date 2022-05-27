Обзор иноСМИ: «масло в огонь» от США и «индульгенция» для российских олигархов

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Фото: РИА Новости РИА Новости

«Энергетический кризис: США подливают масла в огонь»

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Мировая экономика, испытавшая на себе влияние пандемии, еще не залечила свои раны, но ее непростое восстановление уже ждут новые вызовы и даже кризисы, так как США «продолжают подливать масла в огонь», пишет китайский портал The Paper. Экспорт энергоносителей является ключевой областью санкций против России со стороны западных стран: США первыми 8 марта объявили о прекращении импорта нефти, природного газа и угля из России.

ЕС объявил 8 апреля, что прекратит импорт российского угля, а Еврокомиссия недавно представила новый пакет санкций, включающий эмбарго на нефть РФ. Россия является крупным игроком на мировом энергетическом рынке, на ее долю приходится 18, 11 и 10 процентов мирового экспорта угля, нефти и природного газа соответственно. Постоянно усиливающиеся санкции против России заставляют мир бить тревогу в отношении глобальной энергетической безопасности. Поток энергии ограничен, а хаос с поставками усилил давление на мир, особенно на европейскую экономику. Норвежская компания Rystad Energy прогнозирует, что если Россия прекратит поставки, Европа будет иметь ежегодный дефицит газа в размере 155 миллиардов кубометров.

«Альянс США и Японии спровоцирует Россию и Китай»

Автор Anadolu Гюльсюм Инджекая предупреждает, что действия США в рамках альянса QUAD, в который также входят Япония, Австралия и Индия, могут вызвать агрессию России и Китая. Проректор Стамбульского университета Айдын, профессор Ахмет Касым Хан отметил, что с помощью QUAD США пытаются привлечь на свою сторону новые силы для сдерживания Китая.

Он обратил внимание, что Япония уже располагает весьма значительной военной мощью в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и эта мощь будет расти благодаря США. По мнению профессора, Штаты могут попытаться сделать из QUAD аналог НАТО, и это может еще больше сблизить Россию и Китай и спровоцировать их.

«Российские олигархи смогут откупиться от санкций»

Западные союзники рассматривают возможность разрешить российским бизнесменам «откупиться от санкций», направив деньги на восстановление Украины. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на чиновников, знакомых с этим вопросом.

Министр финансов Канады Христя Фриланд предложила эту идею на встрече G7 в Германии на прошлой неделе. По словам собеседника AP, Фриланд подняла этот вопрос по просьбе российских бизнесменов. Канадский министр знакома с некоторыми из них со времен своей работы журналистом в Москве. Источник AP заявил, что в интересах Запада, чтобы видные бизнесмены «отстранились от президента России Владимира Путина и в то же время обеспечивали финансирование Украины».

«Израиль может извлечь выгоду из украинского кризиса»

Израиль широко критиковали на Западе за его нежелание поставлять оружие Украине, но он может оказаться одной из стран, которые больше всего выиграют от украинского кризиса, пишет The Jerusalem Post.

Из-за санкций РФ столкнется с ограничениями по развитию своей оборонного производства, но «плохие новости для российского оборонного сектора - это хорошие новости для конкурентов, включая Израиль, Китай, Францию, Германию и Южную Корею», отмечает The Jerusalem Post. Издание подчеркивает, что Израиль стал мировым лидером в разработке беспилотников еще до того, как США подняли в небо свой первый дрон, а «проверено в бою» - успешный рекламный лозунг Израиля. Кроме того, на фоне украинского кризиса Израиль, Египет и ЕС ведут переговоры об экспорте израильского природного газа в Европу.

«Крипта мертва?»

Биткоин достиг своего пика в 69 тысяч долларов в ноябре 2021 года, но с тех пор потерял более половины своей стоимости, поскольку инвесторы отказались от более рискованных активов перед лицом роста процентных ставок. Эллисон Морроу в своем материале для CNN заявила, что даже «некогда очень оптимистичный инвестор» сделал заявления, предсказывающие, что биткоин может упасть до восьми тысяч долларов с его текущего уровня около 30 тысяч долларов.