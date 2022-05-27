В НАТО озвучили планы по членству Украины

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что НАТО не планирует в данный момент предлагать Украине членство в альянсе. Об этом пишет ТАСС.

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«Не поднимается [соответствующий вопрос] в данный момент», - сказал Альбарес, отвечая на вопрос, будет ли озвучено предложение по вступлению Украины в НАТО.

При этом, он уточнил, что Украина не запрашивает этого в настоящий момент. Альбарес также подчеркнул, что НАТО является оборонительной организацией.

«Кризис продовольственной безопасности уже здесь, он уже начал чувствоваться во многих странах. Кризис продовольственной безопасности продлится дольше войны», - заявил министр.

Глава МИД также подчеркнул, что этот вопрос станет центральным на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре. Кроме того, Альбарес предположил, что конфликт вокруг Украины может продлиться длительное время.

При этом он добавил, что Испания выступает за изучение возможности того, чтобы вывести за границу партию зерна, застрявшую на Украине. По его словам, Испания предлагает технические идеи для перевозки зерна.