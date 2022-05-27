Между США, Европой и Украиной произошел раскол во мнениях

США, Европа и Украина не могут достичь соглашения по поводу того, какие цели они преследуют в конфликте и каким способом нужно добиться его завершения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

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Как пишет издание, раскол во мнениях касательно того, как следует действовать дальше на Украине, заметен все сильнее. Газета подчеркивает, что единство НАТО и Евросоюза в последнее время под вопросом. Например, ряд европейских стран, включая Венгрию, отказались ввести запрет на поставки нефти из России.

The New York Times обращает внимание на то, что большая часть Европы пока не пытается отказаться от импорта газа из РФ. Германия, Италия и Франция при этом обеспокоены возможным затягиванием конфликта, а также опасаются ущерба для собственных экономик.

Авторы статьи подчеркивают, что раскол во мнениях стал очевидным после речи экс-госсекретаря США Генри Киссинджера на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он заявил, что Киеву по итогам переговоров с Москвой придется пойти на территориальные услуги, чтобы добиться прекращения боевых действий.