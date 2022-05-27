В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 62.05EUR 64.44
Войти в почту
13 минут назад

"Жалкая картина": Шольца призвали уйти в отставку после речи об Украине

Елена Прошина

Канцлер Германии Олаф Шольц произнес речь на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Немецкие пользователи социальных сетей и читатели портала FAZ раскритиковали его слова об Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

"Жалкая картина": Шольца призвали уйти в отставку после речи об Украине
Фото: EPAEPA

Олаф Шольц на форуме в Давосе заявил, что Запад и Украина не примут предложение мира на российских условиях. Многие пользователи социальных сетей выразили недовольство этими словами и раскритиковали его за «неспособность подкреплять слова действиями».

«Шольц представляет жалкую картину. Он не способен действовать, наверное, он каждый день натыкается на сомнения в собственных мыслях», — написал пользователь под ником Volker Friedlich.

Он добавил, что канцлер Германии подобным образом уже перекладывал ответственность за свои действия на других во время эпидемии COVID-19.

«Слова, слова, ничего, кроме слов. От Шольца другого и не стоило ожидать», — выразил мнение читатель Trubadix.

По его словам, Шольц за красивыми выражениями прячет лицемерие и намеренное нежелание действовать.

«Интересно, что Шольц ни словом не обмолвился о призыве Киссинджера пойти на территориальные уступки России», — отметил пользователь Georg Raimund.

Он подчеркнул, что это безусловно противоречит официальной позиции западных стран.

«Шольц каким-то образом стал запрограммированной говорящей куклой», — считает Oliver Krug.

Медведев повторил слова украинского посла о Шольце

В мире,Олаф Шольц,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители