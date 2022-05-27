"Жалкая картина": Шольца призвали уйти в отставку после речи об Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц произнес речь на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Немецкие пользователи социальных сетей и читатели портала FAZ раскритиковали его слова об Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Олаф Шольц на форуме в Давосе заявил, что Запад и Украина не примут предложение мира на российских условиях. Многие пользователи социальных сетей выразили недовольство этими словами и раскритиковали его за «неспособность подкреплять слова действиями».
«Шольц представляет жалкую картину. Он не способен действовать, наверное, он каждый день натыкается на сомнения в собственных мыслях», — написал пользователь под ником Volker Friedlich.
Он добавил, что канцлер Германии подобным образом уже перекладывал ответственность за свои действия на других во время эпидемии COVID-19.
«Слова, слова, ничего, кроме слов. От Шольца другого и не стоило ожидать», — выразил мнение читатель Trubadix.
По его словам, Шольц за красивыми выражениями прячет лицемерие и намеренное нежелание действовать.
«Интересно, что Шольц ни словом не обмолвился о призыве Киссинджера пойти на территориальные уступки России», — отметил пользователь Georg Raimund.
Он подчеркнул, что это безусловно противоречит официальной позиции западных стран.
«Шольц каким-то образом стал запрограммированной говорящей куклой», — считает Oliver Krug.