Джонсон предложил Зеленскому создать антироссийский союз

Премьер Великобритании Борис Джонсон обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о создании нового международного альянса, который будет противостоять России. Об этом сообщает Corriere Della Sera со ссылкой на источники, передает РИА Новости.

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Как пишет издание, Лондон предлагает государствам, которые недовольны политикой Брюсселя и действиями Германии в адрес Москвы, объединить усилия. Джонсон рассматривает возможность создания нового «политического, экономического и военного альянса», который станет альтернативой Европейского союза.

Corriere Della Sera утверждает, что впервые британский премьер обратился с этой инициативой к Зеленскому, когда президент Украины принял его в Киеве девятого апреля.

«Модель Бориса Джонсона предполагает создание Европейского содружества, лидером которого будет Великобритания. Помимо Украины, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, в нее также можно было бы позднее включить Турцию», — говорится в статье.

Отмечается, что Джонсон хочет объединить в альянс те государства, которые выступают за свободную экономику, с ответственностью подходят к защите национального суверенитета и готовы занимать максимально жесткую позицию в отношении Москвы.