Джонсон предложил Зеленскому создать антироссийский союз

Премьер Великобритании Борис Джонсон обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о создании нового международного альянса, который будет противостоять России. Об этом сообщает Corriere Della Sera со ссылкой на источники, передает РИА Новости.
Как пишет издание, Лондон предлагает государствам, которые недовольны политикой Брюсселя и действиями Германии в адрес Москвы, объединить усилия. Джонсон рассматривает возможность создания нового «политического, экономического и военного альянса», который станет альтернативой Европейского союза.
Corriere Della Sera утверждает, что впервые британский премьер обратился с этой инициативой к Зеленскому, когда президент Украины принял его в Киеве девятого апреля.
«Модель Бориса Джонсона предполагает создание Европейского содружества, лидером которого будет Великобритания. Помимо Украины, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, в нее также можно было бы позднее включить Турцию», — говорится в статье.
Отмечается, что Джонсон хочет объединить в альянс те государства, которые выступают за свободную экономику, с ответственностью подходят к защите национального суверенитета и готовы занимать максимально жесткую позицию в отношении Москвы.
Издание подчеркивает, что Киев пока не принял, но и не отверг предложение Джонсона. Предполагается, что Зеленский сперва хочет посетить саммит стран ЕС, на котором решится вопрос о признании Украины кандидатом на вступление в организацию. Вердикт европейских лидеров может повлиять на его итоговое решение, пишет Corriere Della Sera.