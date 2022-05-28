Зеленский сообщил об отказе от советов США

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала NOS сообщил, что отказался от советов США «бить тревогу, рыть окопы и эвакуировать людей из страны» еще за год до начала российской спецоперации.

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По его словам, такие меры вызвали бы панику в стране.

«Это повлияло бы на нашу финансовую ситуацию, бюджет и экономику. Теперь мы это прекрасно понимаем», — отметил он.