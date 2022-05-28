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16 минут назад

Зеленский сообщил об отказе от советов США

Lenta.ruиещё 4

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала NOS сообщил, что отказался от советов США «бить тревогу, рыть окопы и эвакуировать людей из страны» еще за год до начала российской спецоперации.

Зеленский сообщил об отказе от советов США
Фото: EPAEPA

По его словам, такие меры вызвали бы панику в стране.

«Это повлияло бы на нашу финансовую ситуацию, бюджет и экономику. Теперь мы это прекрасно понимаем», — отметил он.

Зеленский добавил, что в настоящее время дефицит бюджета, который возник в марте, составляет как минимум пять миллиардов долларов. По мнению политика, если бы украинские власти действовали по-другому, экономики страны больше не было бы.

В США посчитали невыполнимым требование Зеленского о присоединении к ЕС

В мире,Владимир Зеленский,ЕС,
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