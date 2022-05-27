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35 минут назад

Сразу три страны обратились к КНДР с призывом

Lenta.ru

Сразу три страны, США, Южная Корея и Япония, призвали власти КНДР к дипломатическому взаимодействию, заявление зачитала американский постоянный представитель при ООН Линда Томас-Гринфилд, пишет РИА Новости.

Сразу три страны обратились к КНДР с призывом
Фото: EPAEPA

Она обратилась к Пхеньяну. По словам политика, вместо того, чтобы угрожать миру, ему необходимо начать сотрудничать с другими странами, развивать отношения.

«Мы призываем Северную Корею заняться разрешением тяжелой ситуации с коронавирусом и приступить к дипломатии», — подчеркнула политик.

Ранее постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что США необходимо изменить политику в отношении Северной Кореи. Он подчеркнул, что безопасность всех стран является неделимой.

Его коллега из России Василий Небензя обвинил Запад в привычке сваливать всю вину на КНДР. По его мнению, государства предпочитают не слышать призывы властей Северной Кореи к США о прекращении враждебной по отношению к ним деятельности.

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