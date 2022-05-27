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42 минуты назад

Стало известно о возможном покушении на Зеленского

Елена Прошина

Генералы ВСУ могут готовить покушение на убийство президента Украины Владимира Зеленского в связи с его намерением наказать виновных в провалах украинской армии. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на telegram-канал «Джокер ДНР».

Стало известно о возможном покушении на Зеленского
Фото: EPAEPA

Как сообщили источники telegram-канала, Владимир Зеленский планирует вынести обвинение нескольким генералам ВСУ и возбудить против них уголовные дела. Он считает, что они ответственны за действия российской армии на территории Украины.

«Украинские генералы понимают происходящий цирк во главе со свихнувшимся клоуном и начинают рассматривать вариант ликвидации Зеленского», — сообщил один из собеседников telegram-канала.

Он добавил, что в ликвидации президента Украины они планируют обвинить российскую диверсионно-разведывательную группу.

Политолог Марат Баширов в своем telegram-канале также заявил, что Владимиру Зеленскому ближайшие несколько недель стоит опасаться военного переворота. По его словам, на сложившуюся ситуацию повлияли несколько факторов: взятие в плен украинских солдатов из «Азовстали» в Мариуполе, частичное падение восточной группы ВСУ и некоторые решения президента Украины, в результате которых украинская армия понесла потери.

Баширов также полагает, что генералы ВСУ сходятся во мнении с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером о необходимости уступок со стороны Киева.

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В мире,Громкие уголовные дела ,Убийство ,Марат Баширов,Владимир Зеленский,Генри Киссинджер,НАТО,
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