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50 минут назад

Посол Чехии на Украине вернулся в Киев

ТАССиещё 1

Посол Чехии на Украине Радек Матула вернулся в Киев. Об этом сообщил на своем сайте в четверг чешский МИД.

Посол Чехии на Украине вернулся в Киев
Фото: ReutersReuters

По его информации, посол вернулся в Киев 25 мая. В диппредставительстве республики в городе в данный момент работают пять дипломатов.

"Нашей целью является в максимально возможной мере возобновить деятельность дипломатического представительства <...> перед началом [с 1 июля полугодового] председательства Чехии в Совете ЕС", - заявил министр иностранных дел Ян Липавский.

Как сообщил МИД, Чехия продолжит оказывать всестороннюю помощь Украине и поддерживает реализацию планов получения ею статуса государства - кандидата в члены ЕС.

Посольство Чехии с ограниченным числом дипломатов, как ранее проинформировали местные СМИ, 13 апреля частично возобновило работу в столице Украины, прерванную 24 февраля.

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