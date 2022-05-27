Посол Чехии на Украине вернулся в Киев

Посол Чехии на Украине Радек Матула вернулся в Киев. Об этом сообщил на своем сайте в четверг чешский МИД.
По его информации, посол вернулся в Киев 25 мая. В диппредставительстве республики в городе в данный момент работают пять дипломатов.
"Нашей целью является в максимально возможной мере возобновить деятельность дипломатического представительства <...> перед началом [с 1 июля полугодового] председательства Чехии в Совете ЕС", - заявил министр иностранных дел Ян Липавский.
Как сообщил МИД, Чехия продолжит оказывать всестороннюю помощь Украине и поддерживает реализацию планов получения ею статуса государства - кандидата в члены ЕС.
Посольство Чехии с ограниченным числом дипломатов, как ранее проинформировали местные СМИ, 13 апреля частично возобновило работу в столице Украины, прерванную 24 февраля.