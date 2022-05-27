Китай отказался идти на уступки в связанных с Тайванем вопросах

Китай не готов к компромиссам или уступкам в вопросах, касающихся Тайваня. Такую позицию озвучил пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй, сообщает ТАСС.

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Газета The New York Times со ссылкой на нынешние и бывшие официальные лица США писала, что администрация президента США Джо Байдена активизировала усилия по перестройке систем обороны Тайваня и планирует усилить военное присутствие в регионе, чтобы "попытаться отразить возможную атаку со стороны Вооруженных сил КНР".

До этого Байден заявил о готовности защищать Тайвань военным путем, если это потребуется. Он при это уточнил, что США согласны с политикой одного Китая, однако сама мысль о силовом изменении статуса острова совершенно неуместна. Китай выразил решительный протест Соединенным Штатам на фоне заявления, подчеркивая, что Тайвань является "неотъемлемой частью территории Китая".