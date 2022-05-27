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1 час назад

Китай отказался идти на уступки в связанных с Тайванем вопросах

Газета.Ruиещё 1

Китай не готов к компромиссам или уступкам в вопросах, касающихся Тайваня. Такую позицию озвучил пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй, сообщает ТАСС.

Китай отказался идти на уступки в связанных с Тайванем вопросах
Фото: ReutersReuters

Газета The New York Times со ссылкой на нынешние и бывшие официальные лица США писала, что администрация президента США Джо Байдена активизировала усилия по перестройке систем обороны Тайваня и планирует усилить военное присутствие в регионе, чтобы "попытаться отразить возможную атаку со стороны Вооруженных сил КНР".

До этого Байден заявил о готовности защищать Тайвань военным путем, если это потребуется. Он при это уточнил, что США согласны с политикой одного Китая, однако сама мысль о силовом изменении статуса острова совершенно неуместна. Китай выразил решительный протест Соединенным Штатам на фоне заявления, подчеркивая, что Тайвань является "неотъемлемой частью территории Китая".

Накануне вооруженные силы Китайской Народной Республики (КНР) устроили военные учения в акватории около острова Тайвань как "серьезное предостережение" Соединенным Штатам.

В мире,Джозеф Байден,Администрация США,
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