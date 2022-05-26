США предупредили Украину об опасности обстрелов территории России

Вашингтон предупредил Киев о том, что удары с украинской стороны по территории России, в особенности той ее части, которая располагается не близ ее границы с РФ, несут в себе риски эскалации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

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Собеседник международного агентства отметил, что особые опасения у США вызывает использование Украиной для этих целей поставляемого странами Запада оружия. Он добавил, что ранее между представителями Киева и Вашингтона состоялись закрытые переговоры по данной теме. Их целью было достижение понимания существования риска эскалации.

«У нас есть опасения по поводу эскалации, и в то же время мы не хотим устанавливать географические ограничения или слишком связывать Украине руки в использовании того, что мы им даем», — сказал собеседник Reuters.

Другой источник подчеркнул, что на данный момент у Вашингтона и Киева есть взаимное понимание использования поставляемого ему вооружения в той или иной ситуации.