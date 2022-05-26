США предупредили Украину о риске эскалации из-за обстрелов территории РФ

Вашингтон предупредил Киев о том, что удары с украинской стороны по территории России, в особенности той ее части, которая расположена не близ границы с Украиной, несут в себе риски эскалации. Как сообщает в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники, опасения у представителей США вызывает использование для этого Киевом поставляемого Западом вооружения.
По слова собеседников агентства, некоторое время назад между представителями Киева и Вашингтона произошли соответствующие закрытые переговоры. Как рассказали три американских источника, целью данных обсуждений было достижения понимания существования риска эскалации.
"У нас есть опасения по поводу эскалации, и в то же время мы не хотим устанавливать географические ограничения или слишком связывать им (Украине - прим. ТАСС) руки в использовании того, что мы им даем", - рассказал один из собеседников. Другой источник отметил, что у США и Украины есть взаимное понимание того, в какой мере Киев может использовать поставляемое ему вооружение. "К настоящему моменту у нас есть общее понимание границ [в этом вопросе]", - указал он.
По данным Пентагона, с 24 февраля сумма поставок вооружений США на Украину составила $3,9 млрд.