США предупредили Украину о риске эскалации из-за обстрелов территории РФ

"У нас есть опасения по поводу эскалации, и в то же время мы не хотим устанавливать географические ограничения или слишком связывать им (Украине - прим. ТАСС) руки в использовании того, что мы им даем", - рассказал один из собеседников. Другой источник отметил, что у США и Украины есть взаимное понимание того, в какой мере Киев может использовать поставляемое ему вооружение. "К настоящему моменту у нас есть общее понимание границ [в этом вопросе]", - указал он.