На Украине выступили за легализацию оборота оружия в стране

Министр обороны Украины Алексей Резников выступил за легализацию оборота оружия среди гражданского населения в стране. Соответствующее заявление он сделал в своей социальной сети, передает ТАСС.

По словам Резникова, с начала событий на Украине автоматическое оружие получили десятки тысяч граждан страны.

«Считаю, что Украине нужна не только либерализация, но и легализация оборота оружия», — заявил он.

Резников считает, что в стране также необходимо сформировать культуру безопасного и ответственного отношения к оружию. В частности, он выступил за развитие сети тиров и стрелковых клубов, в которых «граждане имели бы возможность научиться пользоваться оружием».