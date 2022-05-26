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8 минут назад

На Украине выступили за легализацию оборота оружия в стране

Елена Прошина

Министр обороны Украины Алексей Резников выступил за легализацию оборота оружия среди гражданского населения в стране. Соответствующее заявление он сделал в своей социальной сети, передает ТАСС.

На Украине выступили за легализацию оборота оружия в стране
Фото: ТАССТАСС

По словам Резникова, с начала событий на Украине автоматическое оружие получили десятки тысяч граждан страны.

«Считаю, что Украине нужна не только либерализация, но и легализация оборота оружия», — заявил он.

Резников считает, что в стране также необходимо сформировать культуру безопасного и ответственного отношения к оружию. В частности, он выступил за развитие сети тиров и стрелковых клубов, в которых «граждане имели бы возможность научиться пользоваться оружием».

В мире,Алексей Резников,
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