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48 минут назад

МО РФ: коридор для выхода иностранных судов из портов Украины увеличен

ТАСС

Гуманитарный коридор, по которому иностранные суда могут выйти из черноморских портов Украины, скорректирован и теперь протянулся на 139 морских миль с шириной полосы 3 мили, сообщил в четверг журналистам руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

РФ изменила коридор для выхода иностранных судов из портов Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В целях обеспечения безопасного выхода иностранных судов из портов Одесса, Николаев, Черноморск, Херсон, Очаков и Южный в открытое море Вооруженными силами России внесены коррективы в маршрут гуманитарного коридора. С 27 мая 2022 года морской гуманитарный коридор представляет собой маршрут движения судов протяженностью 139 морских миль с шириной полосы 3 мили", - сказал он.

Украинская сторона несет ответственность за безопасный выход судов из черноморских портов Украины и их следование до района сбора, заявил Мизинцев.

"Ответственность за обеспечение безопасности выхода судов из портов и следования до района сбора несет украинская сторона", - сказал он.

В мире,Михаил Мизинцев,Минобороны России,НЦУО РФ,
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