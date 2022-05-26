РФ изменила коридор для выхода иностранных судов из портов Украины

"В целях обеспечения безопасного выхода иностранных судов из портов Одесса, Николаев, Черноморск, Херсон, Очаков и Южный в открытое море Вооруженными силами России внесены коррективы в маршрут гуманитарного коридора. С 27 мая 2022 года морской гуманитарный коридор представляет собой маршрут движения судов протяженностью 139 морских миль с шириной полосы 3 мили", - сказал он.