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25 минут назад

Бывшего директора Лувра обвинили в мошенничестве

Газета.Ru

Бывшему главе Лувра Жан-Люку Мартинесу предъявлены обвинения в соучастии в мошенничестве, а также сокрытии происхождения произведений искусства, полученных преступным путем. Об этом сообщает France24.

Бывшего директора Лувра обвинили в мошенничестве
Фото: ВикипедияВикипедия

Дело о мошенничестве было возбуждено еще в 2018 году, спустя два года после того, как филиал Лувра в Абу-Даби приобрел редкую розовую гранитную стелу с фараоном Тутанхамоном, а также четыре других исторических артефакта.

Человек, организовавший продажу произведения древнеегипетского искусства, уже арестован и экстрадирован в Париж. Французские следователи подозревают, что эти экспонатов были в числе сотен разграбленных артефактов во время протестов "Арабской весны", охвативших несколько стран Ближнего Востока в начале 2010-х годов. Многие экспонаты позже были проданы галереям и музеям, которые не запрашивали информацию о прежних владельцах.

Ранее "Газета.Ru" писала о похищении "Джоконды" из Лувра в 1911 году.

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