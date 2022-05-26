В ООН назвали условие для ввода миротворцев на Украину

Заместитель генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа заявил, что ввести миротворцев на Украину — преждевременна. Как сообщает ТАСС, чиновник отметил, что для ее рассмотрения необходимо добиться режима прекращения огня в стране.

«Полагаю, что слишком рано думать насчет любого механизма, пока не будет достигнуто прекращение насилия», — рассказал Лакруа.

Напомним, что ранее большинство жителей Польши поддержали ввод военных страны на территорию Украины в составе миротворческой миссии, если такую начнут Евросоюз, НАТО или ООН. Незадолго до этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в Польше официально признали территориальные претензии Варшавы к Украине.