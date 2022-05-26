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11 минут назад

Путин предложил Драги помощь в преодолении продовольственного кризиса после снятия санкций

Елена Прошина

Россия готова внести вклад в преодоление продовольственного кризиса, если с нее снимут политически мотивированные санкции. С таким предложением в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги выступил президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Путин предложил Драги помощь в преодолении продовольственного кризиса после снятия санкций
Фото: ТАССТАСС

«Владимир Путин акцентировал, что Россия готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада», — говорится в тексте.

В пресс-службе отметили, что во время разговора с Драги президент РФ обратил внимание на «необоснованность обвинений Москвы в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки».

По мнению Путина, сложности вызвали финансовая политика западных стран в период пандемии COVID-19 и сбои в работе производственных и логистических цепочек. Также ситуация усугубилась вследствие антироссийских рестрикций, введенных США и Евросоюзом, добавил глава РФ.

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