Польша и Словакия готовятся к запуску нового газопровода в Европе

Строительство газопровода между Польшей и Словакией завершено. Первую поставку газа по нему планируют совершить уже в начале июня. Об этом сообщает польский оператор Gaz-System.

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«Строительные работы по соединению польской и словацкой систем передачи газа завершены. В настоящее время газопровод наполняется газом и проверяется его работоспособность. В начале июня начнется первая пробная подача газа в Польшу и Словакию», — говорится в сообщении.

Окончательно сдать газопровод в эксплуатацию планируют на рубеже второго и третьего кварталов 2022 года. Общая его протяженность составляет 164 километра.