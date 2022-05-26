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52 минуты назад

Польша и Словакия готовятся к запуску нового газопровода в Европе

Елена Прошина

Строительство газопровода между Польшей и Словакией завершено. Первую поставку газа по нему планируют совершить уже в начале июня. Об этом сообщает польский оператор Gaz-System.

Польша и Словакия готовятся к запуску нового газопровода в Европе
Фото: ТАССТАСС

«Строительные работы по соединению польской и словацкой систем передачи газа завершены. В настоящее время газопровод наполняется газом и проверяется его работоспособность. В начале июня начнется первая пробная подача газа в Польшу и Словакию», — говорится в сообщении.

Окончательно сдать газопровод в эксплуатацию планируют на рубеже второго и третьего кварталов 2022 года. Общая его протяженность составляет 164 километра.

Газопровод соединяет узел в польском Страхоцине с компрессорной станцией в Вельке-Капушанах в Словакии. Его мощность в сторону Братислава составляет 4,7 миллиарда кубометров, а в сторону Варшавы — 5,7 миллиарда.

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