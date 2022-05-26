В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 62.05EUR 64.44
Войти в почту
19 минут назад

Глава непризнанного Приднестровья отправил правительство в отставку

Елена Прошина

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский отправил в отставку премьер-министра Александра Мартынова и правительство. Об этом сообщает «РИА Новости».

Глава непризнанного Приднестровья отправил правительство в отставку
Фото: ТАССТАСС

«Освободить Мартынова Александра Владимировича от должности председателя правительства Приднестровской Молдавской республики. Объявить об отставке правительства Приднестровской Молдавской республики», — говорится в указе президента.

Там также отмечается, что временно исполнять обязанности премьера будет зампредседателя правительства по вопросам правого регулирования и взаимодействия с органами госвласти Станислава Касапа.

Кроме того, Красносельский предложил назначить на пост председателя правительства Александра Розенберга. Его кандидатуру рассмотрят 27 мая на внеочередном заседании парламента Приднестровья.

В мире,Вадим Красносельский,Александр Мартынов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители