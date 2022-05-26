Глава непризнанного Приднестровья отправил правительство в отставку

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский отправил в отставку премьер-министра Александра Мартынова и правительство. Об этом сообщает «РИА Новости».

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«Освободить Мартынова Александра Владимировича от должности председателя правительства Приднестровской Молдавской республики. Объявить об отставке правительства Приднестровской Молдавской республики», — говорится в указе президента.

Там также отмечается, что временно исполнять обязанности премьера будет зампредседателя правительства по вопросам правого регулирования и взаимодействия с органами госвласти Станислава Касапа.