Протестующие в Ереване прорвали оцепление у здания правительства

В столице Еревана участники протестов смогли прорвать полицейское оцепление вокруг здания правительства, сообщает агентство Sputnik Армения. Отмечается, что в здании правительства проходит встреча премьера Армении Никола Пашиняна и президента Черногории Мило Джукановича.

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Собравшиеся выкрикивают: «Предатель — уходи!». Координатор движения Ишхан Сагателян через рупор обратился к черногорскому президенту, отметив, что он встречается с нелегитимным премьером, — сообщает агентство.

Агентство также отмечает, что на крыше здания правительства замечены снайперы.

25 мая стало известно, что в Ереване оппозиция заблокировала входы в здание президентского дворца на проспекте Баграмяна. Сторонники движения «Сопротивление» не намерены заходить в здание, однако пообещали никого в помещение не пропускать. Часть оппозиции блокировала здание со стороны проспекта Баграмяна, другие участники акции во главе с депутатом Айком Мамиджаняном подошли к служебному входу резиденции с улицы Сильвы Капутикян.