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1 час назад

Протестующие в Ереване прорвали оцепление и подошли к зданию правительства

News.ru

В столице Еревана участники протестов смогли прорвать полицейское оцепление вокруг здания правительства, сообщает агентство Sputnik Армения. Отмечается, что в здании правительства проходит встреча премьера Армении Никола Пашиняна и президента Черногории Мило Джукановича.

Протестующие в Ереване прорвали оцепление у здания правительства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Собравшиеся выкрикивают: «Предатель — уходи!». Координатор движения Ишхан Сагателян через рупор обратился к черногорскому президенту, отметив, что он встречается с нелегитимным премьером, — сообщает агентство.

Агентство также отмечает, что на крыше здания правительства замечены снайперы.

25 мая стало известно, что в Ереване оппозиция заблокировала входы в здание президентского дворца на проспекте Баграмяна. Сторонники движения «Сопротивление» не намерены заходить в здание, однако пообещали никого в помещение не пропускать. Часть оппозиции блокировала здание со стороны проспекта Баграмяна, другие участники акции во главе с депутатом Айком Мамиджаняном подошли к служебному входу резиденции с улицы Сильвы Капутикян.

Ранее протестующие устроили митинг у резиденции Пашиняна. По словам организаторов, за три часа утренних акций были задержаны около 600 человек. В полиции заявили, что число задержанных составило 414 человек.

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