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40 минут назад

Додона поместили под домашний арест на 30 суток

Елена Прошина

Суд поместил экс-президента Молдавии Игоря Додона под домашний арест на 30 суток. Об этом сообщает РИА Новости.

Додона поместили под домашний арест
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Суд Кишинева постановил поместить частично удовлетворить запрос прокуроров, использовать в отношении Додона Игоря Николаевича превентивную меру в виде домашнего ареста на срок в 30 суток», — говорится в решении суда.

Игорь Додон задержан

Напомним, что 24 мая Додона задержали на 72 часа по подозрению в госизмене и пассивной коррупции. 25 мая прокуратура Молдавии предъявила ему обвинения по статьям 324 («Пассивная коррупция»), статьей 1812 («Признание финансирования политической партии преступной организацией»), статьей 337 («Предательство родины») и статьей 330/2 («Незаконное обогащение»).

Бывшего президента подозревают в возможном получении крупной взятки от бизнесмена Владимира Плахотнюка. В 2020 году экс-депутат Юрий Реницэ распространил видео, на котором Додон, будучи президентом, встречается с лидером Демократической партии Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым. В ходе диалога Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам парламентария, якобы была крупная сумма денег. Через несколько дней предприниматель покинул страну.

Тогда прокуратура отказалась возбуждать дело в отношении Додона, поскольку не выявила признаков преступление — выводы ведомства поддержали в кишиневском суде. 17 мая 2022 года Апелляционная палата отменила это решение.

В мире,Игорь Додон,Демократическая партия США,
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