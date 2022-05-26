Додона поместили под домашний арест

Суд поместил экс-президента Молдавии Игоря Додона под домашний арест на 30 суток. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Суд Кишинева постановил поместить частично удовлетворить запрос прокуроров, использовать в отношении Додона Игоря Николаевича превентивную меру в виде домашнего ареста на срок в 30 суток», — говорится в решении суда.

Напомним, что 24 мая Додона задержали на 72 часа по подозрению в госизмене и пассивной коррупции. 25 мая прокуратура Молдавии предъявила ему обвинения по статьям 324 («Пассивная коррупция»), статьей 1812 («Признание финансирования политической партии преступной организацией»), статьей 337 («Предательство родины») и статьей 330/2 («Незаконное обогащение»).

Бывшего президента подозревают в возможном получении крупной взятки от бизнесмена Владимира Плахотнюка. В 2020 году экс-депутат Юрий Реницэ распространил видео, на котором Додон, будучи президентом, встречается с лидером Демократической партии Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым. В ходе диалога Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам парламентария, якобы была крупная сумма денег. Через несколько дней предприниматель покинул страну.