Пока вы не уснули: обращение Путина к Западу и дата открытия российского "Макдональдса"

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.
Москва ждет от Киева принятия ее требований и осознания реальной ситуации, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он утверждает, что Киеву нужно «признать ситуацию де-факто и просто трезво ее оценить». В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Запад против того, чтобы Украине был навязан мир на чужих условиях.
Россия ждет от Украины принятия ее требований и осознания реально сложившейся ситуации. Об этом в четверг, 26 мая, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова экс-госсекретаря США Генри Киссинджера о необходимости уступок со стороны Украины.
Президент России Владимир Путин предупредил западные страны, что «воровство чужих активов никогда не доводит до добра», передает ТАСС.
По словам главы государства, нарушение правил и норм в сфере международных финансов и торговли приведет только к проблемам для тех стран, которые это практикуют.
«Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило - прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом», - сказал Путин, выступая на Евразийском экономическом форуме.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией России запланированный на 17 июля референдум по вхождению Южной Осетии в состав России, передает ТАСС.
«Еще одна провокация России, угроза референдума и аннексии не сумеет разжечь противостояние между нами и не заставит нас пересмотреть нашу мирную политику», - сказала Зурабишвили, выступая на торжественном мероприятии по случаю Дня независимости Грузии.
Москва ждёт от Киева принятия требований России и осознания реальной ситуации вокруг действий на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, в данном случае речь идёт не о каких-либо территориальных уступках, а о ситуации в целом.
"Это не территориальные уступки. Киеву нужно признать ситуацию де-факто и трезво её оценить, — подчеркнул представитель Кремля.
Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с «Газетой.Ru» усомнилась, что певица Наргиз Закирова, которой запретили въезд в Россию до 2072 года, сможет повторить свой успех в другой стране.
«Для нас потеря, конечно. Наргиз — хорошая певица, но стала знаменитой только через проект «Голос». Только когда она приехала в Россию, стала известной. Сегодня она уезжает, мы ее отправляем за безобразие. Вместе с этим уйдет и ее популярность.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что у россиян, которые привыкли ездить на «шестисотых» Mercedes, останется возможность покупать люксовые авто, но «чуть-чуть подороже». Об этом сообщает РИА Новости.
Выступая на Евразийском экономическом форуме, Путин заявил, что доступ к товарам класса люкс останется у россиян, несмотря на санкции.
«Те, кто захотят завести какие-то товары люкс-класса, лакшери, они смогут это сделать. Но будет для них чуть-чуть подороже. Но это те люди, которые и так ездили на шестисотых мерседесах и будут ездить», - сказал он.
Ресторан McDonald's на «Пушкинской» в центре Москвы должен открыться под новым названием 12 июня. Об этом ТАСС сообщил источник в компании.
«McDonald's под новым именем вернется в Россию 12 июня. Пока заработает только ресторан на Тверской [улице], в районе "Пушкинской"», - заявил собеседник агентства.
При этом он не сообщил, как будет называться новый бренд.
Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что полеты разведывательной авиации государств-членов НАТО фиксируются над территорией страны ежедневно. Как сообщает РИА Новости, в военном ведомстве внимательно следят за перемещением самолетов альянса и вырабатывают меры, которые не допустят роста напряженности у границ республики.
«Нас это не может не беспокоить. Мы за этим очень пристально следим, смотрим, вырабатываем комплекс мер, чтобы не допустить перехода в горячую фазу напряжения, которое сложилось вокруг наших границ», — сказал Хренин.
Судебные приставы заявили о полном взыскании с компании Google оборотного штрафа на сумму более 7,7 млрд рублей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов РФ (ФССП). Основанием послужил неоднократный отказ удалить запрещенный в России контент.
Издание приводит информацию из банка данных ФССП, согласно которой исполнительное производство о взыскании с Google 7,2 млрд рублей оборотного штрафа и 505 млн рублей исполнительского сбора прекращено, что означает полное погашение долга.
Советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что Киев проиграл России по темпам и не исключил возвращения российских войск на север Украины. Об этом пишет «Газета.ру».
«Неприятная ситуация. Мы проиграли сейчас российской армии по темпам. Российская сторона успела накопить резервы раньше, чем мы. Они ускоренно очень это делают — использовали все возможные силы и средства централизованного государства», - заявил Арестович.