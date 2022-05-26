Пока вы не уснули: обращение Путина к Западу и дата открытия российского "Макдональдса"

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"Это не территориальные уступки». Москва ждет от Киева принятия ее требований

РИА Новости

Москва ждет от Киева принятия ее требований и осознания реальной ситуации, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он утверждает, что Киеву нужно «признать ситуацию де-факто и просто трезво ее оценить». В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Запад против того, чтобы Украине был навязан мир на чужих условиях.

Россия ждет от Украины принятия ее требований и осознания реально сложившейся ситуации. Об этом в четверг, 26 мая, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова экс-госсекретаря США Генри Киссинджера о необходимости уступок со стороны Украины.

«Воровство до добра не доведет»: Путин обратился к Западу

Президент России Владимир Путин предупредил западные страны, что «воровство чужих активов никогда не доводит до добра», передает ТАСС.

По словам главы государства, нарушение правил и норм в сфере международных финансов и торговли приведет только к проблемам для тех стран, которые это практикуют.

«Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило - прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом», - сказал Путин, выступая на Евразийском экономическом форуме.

Президент Грузии обвинила Россию в провокации

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией России запланированный на 17 июля референдум по вхождению Южной Осетии в состав России, передает ТАСС.

«Еще одна провокация России, угроза референдума и аннексии не сумеет разжечь противостояние между нами и не заставит нас пересмотреть нашу мирную политику», - сказала Зурабишвили, выступая на торжественном мероприятии по случаю Дня независимости Грузии.

Песков рассказал, чего Кремль ждет от Украины

Москва ждёт от Киева принятия требований России и осознания реальной ситуации вокруг действий на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, в данном случае речь идёт не о каких-либо территориальных уступках, а о ситуации в целом.

"Это не территориальные уступки. Киеву нужно признать ситуацию де-факто и трезво её оценить, — подчеркнул представитель Кремля.

В РФ отреагировали на запрет певице Наргиз въезжать в страну до 2072 года

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с «Газетой.Ru» усомнилась, что певица Наргиз Закирова, которой запретили въезд в Россию до 2072 года, сможет повторить свой успех в другой стране.

«Для нас потеря, конечно. Наргиз — хорошая певица, но стала знаменитой только через проект «Голос». Только когда она приехала в Россию, стала известной. Сегодня она уезжает, мы ее отправляем за безобразие. Вместе с этим уйдет и ее популярность.

Путин обратился к «богатым» россиянам

РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у россиян, которые привыкли ездить на «шестисотых» Mercedes, останется возможность покупать люксовые авто, но «чуть-чуть подороже». Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на Евразийском экономическом форуме, Путин заявил, что доступ к товарам класса люкс останется у россиян, несмотря на санкции.

«Те, кто захотят завести какие-то товары люкс-класса, лакшери, они смогут это сделать. Но будет для них чуть-чуть подороже. Но это те люди, которые и так ездили на шестисотых мерседесах и будут ездить», - сказал он.

Названа дата открытия McDonald's под новым брендом

Ресторан McDonald's на «Пушкинской» в центре Москвы должен открыться под новым названием 12 июня. Об этом ТАСС сообщил источник в компании.

«McDonald's под новым именем вернется в Россию 12 июня. Пока заработает только ресторан на Тверской [улице], в районе "Пушкинской"», - заявил собеседник агентства.

При этом он не сообщил, как будет называться новый бренд.

Белоруссия сообщила о самолетах НАТО в своем воздушном пространстве

Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что полеты разведывательной авиации государств-членов НАТО фиксируются над территорией страны ежедневно. Как сообщает РИА Новости, в военном ведомстве внимательно следят за перемещением самолетов альянса и вырабатывают меры, которые не допустят роста напряженности у границ республики.

«Нас это не может не беспокоить. Мы за этим очень пристально следим, смотрим, вырабатываем комплекс мер, чтобы не допустить перехода в горячую фазу напряжения, которое сложилось вокруг наших границ», — сказал Хренин.

Россия взыскала с Google миллиарды рублей

Судебные приставы заявили о полном взыскании с компании Google оборотного штрафа на сумму более 7,7 млрд рублей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов РФ (ФССП). Основанием послужил неоднократный отказ удалить запрещенный в России контент.

Издание приводит информацию из банка данных ФССП, согласно которой исполнительное производство о взыскании с Google 7,2 млрд рублей оборотного штрафа и 505 млн рублей исполнительского сбора прекращено, что означает полное погашение долга.

Арестович признал успех российской армии в ходе спецоперации

РИА Новости

Советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что Киев проиграл России по темпам и не исключил возвращения российских войск на север Украины. Об этом пишет «Газета.ру».