В США назвали самую большую угрозу мировому порядку

«Китай - единственная страна, имеющая как намерение изменить международный порядок, так и все растущую экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь для этого», - сказал Блинкен, выступая с речью, посвященной курсу США в отношении КНР.

По его словам, даже несмотря на российскую спецоперацию на Украине Белый дом «по-прежнему сосредоточен на самом серьезном долгосрочном вызове международному порядку, и им является Китайская Народная Республика».

22 мая председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, выступая перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте, заявил, что США уже не является мировой державой, которой никто не может бросить вызов. По его словам, в Европе США сталкиваются с «российской агрессией», а в Азии - с резким экономическим и военным ростом Китая, ядерными и ракетными угрозами Северной Кореи, на Ближнем Востоке и в Африке - «нестабильностью, исходящей от террористов». По мнению Милли, вероятность международного конфликта между «великими державами» не уменьшается, а увеличивается.