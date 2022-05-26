Сенатор из США перепутал китайскую делегацию в Давосе с вьетнамской

Американский сенатор Майкл Маккол и телеканал CNN в своем репортаже о Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе перепутали китайскую делегацию с вьетнамской. Об этом сообщило в четверг китайское издание "Хуаньцю шибао".

Фото: Reuters Reuters

По его данным, в прямом эфире американского телеканала участвовавший в форуме сенатор заявил о том, что китайская делегация на ВЭФ не стала аплодировать после трансляции выступления президента Украины Владимира Зеленского и покинула зал. Он также продемонстрировал фотографию, на которой, как он утверждал, были запечатлены члены официальной делегации Китая.

"Однако после проверки некоторые СМИ установили, что на продемонстрированной Макколом фотографии запечатлен заместитель премьер-министра Вьетнама Ле Минь Кхай и сопровождавшие его лица, а не члены китайской делегации", - пишет газета.

Эту информацию изданию подтвердил директор по связям с общественностью азиатско-тихоокеанского бюро CNN. "Мы очень сожалеем об этой ошибке в прямом эфире", - говорится в его ответе "Хуаньцю шибао".