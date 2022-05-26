Астронавт из США рассказал о стереотипах о русских

Американский астронавт Марк Ванде Хай заявил, что до конца жизни сохранит дружбу с российскими космонавтами. О дружбе на Международной космической станции (МКС) и стереотипах о «плохих русских» из американских фильмов он рассказал в интервью The Washington Post.
Экспедиция Ванде Хая на МКС, закончившаяся этой весной, продолжалась 355 дней и установила рекорд.
В интервью WP астронавт рассказал, как складывались его отношения с российскими космонавтами.
Интервьюер отметила, что Ванде Хай служил в армии, прежде чем стать астронавтом. Она поинтересовалась, каково было начать работать вместе с «так называемым «врагом» времен холодной войны».
«У нас есть стереотипы о русских, я понял, что у нас есть некоторые искаженные точки зрения. Например, во время моей предыдущей экспедиции мы раз в неделю собирались вместе и смотрели фильмы. <…> Еще до того, как фильм вышел в кинотеатрах, мы могли посмотреть последний блокбастер. Много боевиков. И в какой-то момент я понял, что все плохие парни в них были русскими», - рассказал астронавт.
Однажды Ванде Хай решил спросить своих российских товарищей, как они чувствуют себя, когда видят в фильмах так много «плохих русских». Они признались, что осознавать, что все в США изображают русских плохими, страшно.
«И поэтому мы стали просто выбрать фильм, который уже видели и хотели поделиться им с остальными. Это стало больше похоже на кинофестиваль, и из-за этого стало намного приятнее и менее неловко», - отметил астронавт.
Он подчеркнул, что его российские коллеги «до конца жизни останутся очень-очень близкими друзьями», и украинский кризис это не изменит.
«Я, конечно, говорил с ними о том, что они думают по этому поводу. Я не хочу рассказывать, каковы были их ответы. Но, знаете ли, они люди. И источники информации, на которые мы опираемся, чтобы сформировать мнение, имеют большое влияние. <…> Иногда я задавал вопросы, а иногда находил дыры в логике и говорил: «Эй, ты думал об этом?» - заключил он.