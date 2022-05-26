Астронавт из США рассказал о стереотипах о русских

«Я, конечно, говорил с ними о том, что они думают по этому поводу. Я не хочу рассказывать, каковы были их ответы. Но, знаете ли, они люди. И источники информации, на которые мы опираемся, чтобы сформировать мнение, имеют большое влияние. <…> Иногда я задавал вопросы, а иногда находил дыры в логике и говорил: «Эй, ты думал об этом?» - заключил он.