В бундестаге предложили выслать украинского посла из-за критики поставок оружия

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте предложил выслать из страны посла Украины Андрея Мельника из-за его жесткой критики в адрес Берлина. Цитату приводят «Известия».

Ранее Мельник обвинил власти ФРГ в том, что они замедляют процесс одобрения поставок вооружений Киеву. Дипломат считает, что самая ранняя доставка 15 обещанных зенитных самоходных установок Gepard может состояться лишь в конце июля, еще 15 — в конце августа. Более того, Мельник полагает, что это связано с нерешительностью канцлера Германии Олафа Шольца.