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1 час назад

В бундестаге предложили выслать украинского посла из-за критики поставок оружия

Lenta.ru

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте предложил выслать из страны посла Украины Андрея Мельника из-за его жесткой критики в адрес Берлина. Цитату приводят «Известия».

В бундестаге предложили выслать украинского посла из-за критики поставок оружия
Фото: Michele Tantussi / ReutersMichele Tantussi / Reuters

«Предлагаю продемонстрировать господину Мельнику скорость наших самолетов, выслав его на одном из них», — подчеркнул парламентарий.

Ранее Мельник обвинил власти ФРГ в том, что они замедляют процесс одобрения поставок вооружений Киеву. Дипломат считает, что самая ранняя доставка 15 обещанных зенитных самоходных установок Gepard может состояться лишь в конце июля, еще 15 — в конце августа. Более того, Мельник полагает, что это связано с нерешительностью канцлера Германии Олафа Шольца.

В мире,Андрей Мельник,Олаф Шольц,Бундестаг,
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