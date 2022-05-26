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1 час назад

В Стамбуле задержан лидер ИГИЛ

Газета.Ru

В Стамбуле задержали нового лидера «Исламского государства» (организация запрещена в России) Абу Хасана аль-Куреши. Об этом сообщает турецкий портал Oda TV.

В Стамбуле задержан лидер ИГИЛ
Фото: leggo.itleggo.it

По данным издания, турецкая полиция выяснила, что новый лидер ИГ находится в Стамбуле, и несколько дней следила за местом, в котором он жил. Международную операцию по захвату аль-Куреши провели группы Стамбульского отдела разведки и борьбы с терроризмом.

После задержания лидера ИГ допрашивали эксперты из антитеррористической службы и национальной разведывательной организации. Президент Турции Реджеп Эрдоган расскажет о подробностях операции в ближайшие дни.

Ранее армия Ирака совместно с Силами народной мобилизации, в которые входят более 70 группировок, включая Хэзбаллу, начала военную операцию в горном районе Махул в провинции Саладин.

По данным издания, операция призвала обеспечить безопасность района от боевиков ИГИЛ (организация запрещена в России). В ходе военных действий армия и силы мобилизации осмотрят и зачистят от боевиков район между Махулом и рекой Тигр к северу от Саладина.

Силы народной мобилизации были сформированы в 2014 году и насчитывают более 100 000 бойцов, в основном мусульман-шиитов. Вместе с иракской армией они участвовали во всех крупных военных операциях в Ираке.

В мире,Происшествия,Реджеп Эрдоган,Исламское государство,
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