В Стамбуле задержан лидер ИГИЛ

В Стамбуле задержали нового лидера «Исламского государства» (организация запрещена в России) Абу Хасана аль-Куреши. Об этом сообщает турецкий портал Oda TV.

Фото: leggo.it leggo.it

По данным издания, турецкая полиция выяснила, что новый лидер ИГ находится в Стамбуле, и несколько дней следила за местом, в котором он жил. Международную операцию по захвату аль-Куреши провели группы Стамбульского отдела разведки и борьбы с терроризмом.

После задержания лидера ИГ допрашивали эксперты из антитеррористической службы и национальной разведывательной организации. Президент Турции Реджеп Эрдоган расскажет о подробностях операции в ближайшие дни.

Ранее армия Ирака совместно с Силами народной мобилизации, в которые входят более 70 группировок, включая Хэзбаллу, начала военную операцию в горном районе Махул в провинции Саладин.

По данным издания, операция призвала обеспечить безопасность района от боевиков ИГИЛ (организация запрещена в России). В ходе военных действий армия и силы мобилизации осмотрят и зачистят от боевиков район между Махулом и рекой Тигр к северу от Саладина.