В Стамбуле задержан лидер ИГИЛ

В Стамбуле задержали нового лидера «Исламского государства» (организация запрещена в России) Абу Хасана аль-Куреши. Об этом сообщает турецкий портал Oda TV.
По данным издания, турецкая полиция выяснила, что новый лидер ИГ находится в Стамбуле, и несколько дней следила за местом, в котором он жил. Международную операцию по захвату аль-Куреши провели группы Стамбульского отдела разведки и борьбы с терроризмом.
После задержания лидера ИГ допрашивали эксперты из антитеррористической службы и национальной разведывательной организации. Президент Турции Реджеп Эрдоган расскажет о подробностях операции в ближайшие дни.
Ранее армия Ирака совместно с Силами народной мобилизации, в которые входят более 70 группировок, включая Хэзбаллу, начала военную операцию в горном районе Махул в провинции Саладин.
По данным издания, операция призвала обеспечить безопасность района от боевиков ИГИЛ (организация запрещена в России). В ходе военных действий армия и силы мобилизации осмотрят и зачистят от боевиков район между Махулом и рекой Тигр к северу от Саладина.
Силы народной мобилизации были сформированы в 2014 году и насчитывают более 100 000 бойцов, в основном мусульман-шиитов. Вместе с иракской армией они участвовали во всех крупных военных операциях в Ираке.