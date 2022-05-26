Иран выступил с предложением к России и Украине

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян предложил использовать исламскую республику в качестве площадки для проведения переговоров между Россией и Украиной. Об этом со ссылкой на агентство Fars пишет ТАСС.

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24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины для «защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». С 28 февраля велись российско-украинские переговоры, однако 17 мая стало известно, что они приостановлены.

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал условием возобновления обсуждения мирного договора возвращения Россией «всех территорий, утраченных с начала военной спецоперации 24 февраля».

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на Всемирном экономическом форуме в Давосе подчеркнул, что Тегеран выступает за политическое решение украинского кризиса.

«На прошлой неделе я сообщил [главе МИД РФ Сергею] Лаврову, что Иран готов стать площадкой для двух сторон», - заметил он.