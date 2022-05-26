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6 минут назад

Президент Грузии высказалась о референдуме в Южной Осетии

Вероника Полынина

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией России запланированный на 17 июля референдум по вхождению Южной Осетии в состав России, передает ТАСС.

Президент Грузии обвинила Россию в провокации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Еще одна провокация России, угроза референдума и аннексии не сумеет разжечь противостояние между нами и не заставит нас пересмотреть нашу мирную политику», - сказала Зурабишвили, выступая на торжественном мероприятии по случаю Дня независимости Грузии.

По словам Зурабишвили, действия Москвы могут стать еще одной «роковой ошибкой» и не останутся без ответа международного сообщества.

Президент Грузии отметила, что ее страна не станет пересматривать свою мирную внешнюю политику и опровергла возможность применения силы по отношению к Южной Осетии и Абхазии. Она предложила жителям этих регионов «присоединиться к европейскому будущему».

В конце марта бывший президент Южной Осетии Анатолий Бибилов объявил, что республика планирует войти в состав России. 8 мая Бибилов проиграл на выборах президента лидеру партии «Ныхас» Алану Гаглоеву. Перед уходом с должности Бибилов назначил дату референдума о вхождении Южной Осетии в состав РФ на 17 июля.

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В Кремле заявили, что Россия не предпринимала и не планирует предпринимать никаких шагов, связанных с референдумом.

Глава правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил журналистам, что в Тбилиси не признают де-факто результаты референдума в Южной Осетии о присоединении к России.

В мире,Алан Гаглоев,Саломе Зурабишвили,Ираклий Кобахидзе,Анатолий Бибилов,
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