В Италии из программы конкурса скрипачей удалили российских композиторов

В финальный этап международного конкурса скрипачей «Lipizer» не включили ни одного произведения российских композиторов. Измененную программу обнародовали на сайте мероприятия. Об этом сообщает РИА Новости.
«Сергей Прокофьев, Петр Чайковский, Дмитрий Шостакович и Александр Глазунов были удалены», — сообщается в заявлении организаторов.
Также 22 мая текущего стало известно о том, что музыкальный оркестр FVG из Италии отказался принимать участие в данном конкурсе после отстранения трех представительниц России.
Они сочли решение организаторов премии «несправедливым». Также весьма критично к решению организаторов премии отнесся мэр города Гориции Родольфо Дзиберна, где в сентябре должен пройти «Lipizer».