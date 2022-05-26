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24 минуты назад

В Италии из программы конкурса скрипачей удалили Чайковского, Шостаковича и Прокофьева

FBM.ru

В финальный этап международного конкурса скрипачей «Lipizer» не включили ни одного произведения российских композиторов. Измененную программу обнародовали на сайте мероприятия. Об этом сообщает РИА Новости.

В Италии из программы конкурса скрипачей удалили российских композиторов
Фото: FBM.ruFBM.ru

«Сергей Прокофьев, Петр Чайковский, Дмитрий Шостакович и Александр Глазунов были удалены», — сообщается в заявлении организаторов.

Также 22 мая текущего стало известно о том, что музыкальный оркестр FVG из Италии отказался принимать участие в данном конкурсе после отстранения трех представительниц России.

Они сочли решение организаторов премии «несправедливым». Также весьма критично к решению организаторов премии отнесся мэр города Гориции Родольфо Дзиберна, где в сентябре должен пройти «Lipizer».

В мире,Александр Глазунов,Дмитрий Шостакович,Сергей Прокофьев,Петр Чайковский,
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