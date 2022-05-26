В Италии из программы конкурса скрипачей удалили российских композиторов

В финальный этап международного конкурса скрипачей «Lipizer» не включили ни одного произведения российских композиторов. Измененную программу обнародовали на сайте мероприятия. Об этом сообщает РИА Новости.

Также 22 мая текущего стало известно о том, что музыкальный оркестр FVG из Италии отказался принимать участие в данном конкурсе после отстранения трех представительниц России.