«Немецкое оружие для Украины уже в пути». Украинский посол троллит Германию

Неоднократно критиковавший действия Берлина посол Украины в ФРГ Андрей Мельник снова упрекнул Германию, высмеяв промедление немецкого правительства с поставками оружия. Он опубликовал фотографию улитки в своем Twitter. На этом фоне агентство DPA утверждает, что между странами НАТО существуют неофициальные договоренности об отказе от поставок на Украину некоторых систем вооружений. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Фото: MelnykAndrij/Twitter/Reuters MelnykAndrij/Twitter/Reuters

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник разместил в своем аккаунте в Twitter картинку улитки с приклеенным к ней патроном, высмеивающую власти Германии за промедление с военными поставками.

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"Немецкое оружие для Украины уже в пути", - так дипломат подписал изображение.

Мельник давно критикует Берлин за нерешительность в поставках вооружения Киеву, отмечает РИА "Новости". В интервью медиагруппе Funke посол выразил разочарование тем, что "обещанные 15 зенитных самоходных установок Gepard могут быть доставлены самое раннее в конце июля, а еще 15 - только в конце августа".

По его словам, ФРГ в состоянии поставить Украине не менее 100 боевых машин пехоты Marder из запасов немецкой промышленности и еще более 30 Marder из запасов бундесвера, равно как и 88 танков Leopard 1. В апреле в Германии опубликовали петицию с призывом выдворить из страны посла Украины, ее подписали более 35 тыс. человек.

"Он радикальный, конечно, но в целом справляется со своими обязанностями. Но вообще в Германии можно любые петиции писать и подписывать, конкретно эту пока не обсуждают в местных новостях", — рассказал "Газете.Ru" политолог из Ольденбурга на условиях анонимности.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что "любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России".

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что "накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху переговоров и будет иметь негативный эффект".

Риски прямой конфронтации между НАТО и Россией

На этом фоне агентство DPA утверждает, что между странами НАТО существуют неофициальные договоренности об отказе от поставок на Украину некоторых систем вооружений. По данным его источников, риск прямой военной конфронтации между Североатлантическим альянсом и Россией должен быть сведен к минимуму.

В то же время у НАТО есть опасения, что РФ может официально расценить поставки западных танков и боевых самолетов как вступление в конфликт, а затем принять ответные военные меры. Системы вооружений этого типа на Украину пока не поставлялись.