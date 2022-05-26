Премьер-министр Финляндии Санна Марин приехала в Бучу

«Показали последствия «русского мира» (...). Обсудили вопросы помощи в восстановлении нашего города, ведь Ирпень потерпел наибольшие разрушения, более 70% города, и стал щитом Киева», — сказала секретарь совета этого города Анжела Макеева. Кроме того, она поблагодарила Финляндию за поддержку территориальной целостности Украины, введение жестких санкций против России и военную помощь.