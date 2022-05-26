Турция объяснила невозможность вывоза зерна из Украины морем

"Вывоз на международные рынки зерновой продукции [из Украины] сейчас невозможен из-за вопросов безопасности. Международных санкций по зерну применительно к России нет, однако есть временные рестрикции касающиеся в том числе [фрахта] судов, по этому вопросу ведутся контакты", - приводит слова министра телеканал NTV.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в четверг, что российская сторона не приемлет обвинения Запада в блокировании поставок зерна с территории Украины. "Мы категорически не приемлем эти обвинения и, наоборот, обвиняем страны Запада в том, что они предприняли ряд незаконных действий, которые привели к этой блокаде", - сказал он. "Они должны отменить те незаконные решения, которые препятствуют фрахту судов, вывозу зерна и так далее и тому подобное", - отметил Песков.