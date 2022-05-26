Британский епископ поддержал Путина

Британский епископ-левефрист Ричард Уильямсон во время проповеди в Польше назвал президента РФ Владимира Путина «единственным человеком, противостоящим злу». Отрывок речи католического священника публикует «Ура.ру».

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По его словам, Путин «не святой», но он человек «большого разума и большой смелости».

Священник заявил, что Путин в одиночку противостоит единому мировому правительству. По его мнению, Россия воюет на Украине не для того, чтобы «раздавить и уничтожить» эту страну, а с теми целями, которые были заявлены российским правительством: «денацификации и демилитаризации» Украины.

Епископ назвал лидеров европейских стран глупыми из-за того, что они присоединились к Вашингтону в попытке «сокрушить» Россию. По словам священника, это может усугубить положение и привести к глобальной войне.

Он отметил, что США провоцировали Россию с 2014 года, что и привело к вооруженному конфликту на Украине.

Епископ также заявил, что «следующей уловкой преступников, управляющих миром», будет искусственно созданный голод. Уильямсон посоветовал европейцам уже сегодня закупаться продовольствием.