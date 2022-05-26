Британский епископ поддержал Путина

Британский епископ-левефрист Ричард Уильямсон во время проповеди в Польше назвал президента РФ Владимира Путина «единственным человеком, противостоящим злу». Отрывок речи католического священника публикует «Ура.ру».
По его словам, Путин «не святой», но он человек «большого разума и большой смелости».
Священник заявил, что Путин в одиночку противостоит единому мировому правительству. По его мнению, Россия воюет на Украине не для того, чтобы «раздавить и уничтожить» эту страну, а с теми целями, которые были заявлены российским правительством: «денацификации и демилитаризации» Украины.
Епископ назвал лидеров европейских стран глупыми из-за того, что они присоединились к Вашингтону в попытке «сокрушить» Россию. По словам священника, это может усугубить положение и привести к глобальной войне.
Он отметил, что США провоцировали Россию с 2014 года, что и привело к вооруженному конфликту на Украине.
Епископ также заявил, что «следующей уловкой преступников, управляющих миром», будет искусственно созданный голод. Уильямсон посоветовал европейцам уже сегодня закупаться продовольствием.
Ричард Уильямсон известен отрицанием Холокоста. По его словам, в нацистских концлагерях погибли не 6 млн, а около 200-300 тыс. евреев, а газовых камер никогда не существовало.