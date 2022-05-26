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58 минут назад

Пушилин рассказал о новых уликах по делу о тайных тюрьмах СБУ

Lenta.ru

Власти ДНР получили новые улики и свидетелей по делу о тайных тюрьмах Службы безопасности Украины (СБУ) в Донбассе, где пытали мирных людей. Об этом рассказал РИА Новости глава республики Денис Пушилин.

Пушилин рассказал о новых уликах по делу о тайных тюрьмах СБУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, речь идет в том числе о так называемой «Библиотеке». Так называли одно из мест заключения украинские националисты, сравнивая арестованных людей с «книгами».

«Вот те люди, которые там содержались, они появились, есть новые свидетели этих преступлений. Они появились точно, и с ними занимаются, работают соответствующие сотрудники», — сообщил Пушилин.

Об обнаружении «Библиотеки» впервые рассказал глава правовой секции постпредства России в ООН Сергей Леонидченко. Эта тюрьма была создана в 2014 году руками националистического полка «Азов». Она была обнаружена во время боев за аэропорт Мариуполя.

В мире,Денис Пушилин,СБУ,ООН,
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