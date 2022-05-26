На кадрах видно, как ураган сдувает кровлю крыш, а подхватываемый сильным порывом ветра легковой автомобиль переворачивается в воздухе.

Пыльный или пылевой вихрь представляет собой атмосферное явление, которое возникает у поверхности земли в малооблачную погоду, когда земля сильно прогревается солнечными лучами. Он имеет вертикальную ось вращения, высота вихревого движения может составлять 10-20 метров.