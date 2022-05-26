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14 минут назад

Опубликовано видео обрушившегося на Японию пыльного вихря

Александр Кузьмин

Пыльный вихрь обрушился на Японию. Снятые жителями островного государства видео публикует телеканал «Москва 24».

На кадрах видно, как ураган сдувает кровлю крыш, а подхватываемый сильным порывом ветра легковой автомобиль переворачивается в воздухе.

Пыльный или пылевой вихрь представляет собой атмосферное явление, которое возникает у поверхности земли в малооблачную погоду, когда земля сильно прогревается солнечными лучами. Он имеет вертикальную ось вращения, высота вихревого движения может составлять 10-20 метров.

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