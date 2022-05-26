Обзор иноСМИ: "проклятие" инфляции и потеря Западом Африки

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Фото: ТАСС ТАСС

«Как Запад потерял Африку»

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Африканская журналистка Носмот Гбадамоси в своей статье для Foreign Policy рассуждает о том, как Запад отталкивает от себя Африку угрозами наказать ее за сотрудничество с Россией. В США был принят новый закон, который позволит Конгрессу оценить масштабы влияния России на континенте, а также отслеживать операции по дезинформации и деятельность российских частных военных подрядчиков.

Как отмечает Гбадамоси, африканские СМИ восприняли закон как попытку давления на Африку - по их мнению, Штаты не заинтересованы в «подлинном партнерстве» со странами континента. На протяжении десятилетий США взаимодействуют с Африкой только по гуманитарным соображениям и соображениям безопасности; африканские страны «являются всего лишь пешками в так называемой игре великих держав». Некоторые западные авторы пытались использовать проблемы с поставками продовольствия в качестве аргумента в пользу того, почему правительства африканских стран должны осуждать Россию. Журналистка отметила, что они не понимают позиции, согласно которой санкции против России являются главной причиной экономических проблем Африки.

Как Украина меняет взгляд США на нужды армии

Бывший офицер Корпуса морской пехоты США Эллиот Акерман в своей для статье для The Atlantic заявил, что украинский кризис продемонстрировал американским военным и оборонной промышленности США необходимость отказаться от устаревших вооружений, к примеру, от авианосца Ford стоимостью 13 миллиардов долларов, и вкладывать деньги в новые технологии - как дроны Switchblade за шесть тысяч долларов, способные «убивать» танки. Даже если для производителей вооружений это не очень выгодно.

Член палаты представителей Конгресса Сет Моултон, бывший морской пехотинец и ветеран войны в Ираке, считает, что генералы не понимают, как технологии меняют поле боя и как быстро должна меняться армия. Он отметил, что Украину сегодня больше всего интересуют боевые дроны, противотанковые и противокорабельные ракеты, а не буксируемые гаубицы. Это показывает, что именно нужно любой армии в современном конфликте.

«Германия не хочет победы Украины»

Польский политолог Павел Сорока заявил, что Германия заинтересована в победе России в украинском конфликте: дело не только в том, что страна зависит от российской энергетики, немцы также хотят делить Европу на сферы влияния вместе с Россией. Об этом он рассказал в интервью Niezalezna.pl.

По мнению политолога, Германия очень сдержанно реагирует на действия России, это означает, что нынешняя коалиция во главе с канцлером Олафом Шольцем не хочет помогать Украине и не хочет ее победы. По мнению Сороки, хотя во время холодной войны Германия была в НАТО, а Советский Союз в Варшавском договоре, между ними «существовала тенденция к разделу Европы между собой, и это не изменилось и сегодня».

«Проклятие инфляции: резкое сокращение богатства немцев»

Финансовые активы немцев росли годами, но в 2022 году инфляция нанесла по ним «драматический удар», пишет Die Welt. Накопления немецких вкладчиков серьезно сократились: в 2021 году совокупное состояние вкладчиков в стране выросло на 7618 миллиардов евро, но уже в 2022-м инфляция грозит отобрать у них более чем 162 миллиарда евро.

Die Welt отмечает, что высокие темпы роста инфляции в стране вызваны украинским кризисом и геополитической неопределенностью, а также продолжающейся пандемией коронавируса. Единственным активом, не потерявшим в стоимости стала немецкая недвижимость.

«Китай - ООН: Нет нужды в проповедниках»

Лидер Китая Си Цзиньпин встретился с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет и заявил ей, что у КНР «нет нужды в проповедниках». Как отмечает CNN, Си заявил, что «проповедники не должны командовать другими странами».