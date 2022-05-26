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49 минут назад

В Казахстане россиянке запретили говорить на русском языке

Ura.Ru

В республике Казахстан разрастаются националистические настрои. Местные жители все чаще резко высказываются в отношении русских и русской речи. Один из таких моментов попал на видео, которое опубликовали в telegram-канале «Грамоты Ярослава».

Россиянке запретили говорить на русском в Казахстане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Назарбаев ушел, теперь нет двух языков, поняла? Казахский только. Никто вас тут не держит, никто! Поезжай в Россию! Че не едешь в Россию, тебе Казахстан не нравится, да?» — так высказалась жительница Казахстана в адрес русской женщины в автобусе.

Русофобия в Казахстане в последнее время начинает разрастаться с новой силой. Например, вновь были замечены «языковые патрули», цель которых — максимально унизить русских за незнание казахского языка.

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