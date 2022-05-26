Россиянке запретили говорить на русском в Казахстане

«Назарбаев ушел, теперь нет двух языков, поняла? Казахский только. Никто вас тут не держит, никто! Поезжай в Россию! Че не едешь в Россию, тебе Казахстан не нравится, да?» — так высказалась жительница Казахстана в адрес русской женщины в автобусе.