Президент Украины Владимир Зеленский в своем новом видеообращении раскритиковал экс-госсекретаря (1973–1977) и бывшего советника президента США по национальной безопасности (1969–1975) Генри Киссинджера из-за его заявлений по поводу урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС.

«Из глубокого прошлого выныривает, например, господин Киссинджер и говорит, что якобы нужно отдать России кусок Украины. Чтобы якобы не было отчуждения России от Европы. Такое впечатление, что у господина Киссинджера на календаре не 2022 год, а 1938-й. И он думал, что говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене», — сказал украинский лидер.

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По его словам, в мире вновь находятся те, кто предлагает учитывать интересы России. Как указал политик, в ряде западных СМИ стали появляться и «симптоматические редакционные статьи» о том, что Украине следует «принять так называемые тяжелые компромиссы, отдав территорию в обмен на мир». Вместе с тем он отметил, что Украине необходимо добиться того, чтобы ее интересы не перекрывались чужими.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер призвал прекратить попытки «нанести сокрушительное поражение» российским войскам на Украине. В идеале должен быть возврат к прежнему положению дел, считает он. Продолжение военных действий после этого будет новой войной против самой России, сказал Киссинджер на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Переговоры между Москвой и Киевом должны начаться в ближайшие два месяца, иначе будет напряженность, преодолеть которую будет нелегко. В идеале разделительной линией должен стать возврат к прежнему положению дел. Я считаю, что продолжение войны на Украине после этого момента превратило бы ее не в войну за свободу Украины, которую поддержала НАТО с большой сплоченностью, а в новую войну против самой России», — отметил он.

98-летний Киссинджер, занимавший пост главы Госдепартамента в администрации Ричарда Никсона, заявил, что идея о «нейтральной» Украине в качестве моста между Востоком и Западом провалилась. По его словам, после начала военной операции на Украине это стало невозможным.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали предложение Киссинджера отдать России часть территории. Советник главы офиса Михаил Подоляк написал в Twitter (заблокирован в России), что Киссинджер легко позволил бы забрать Польшу или Литву. По его словам, у украинцев в окопах нет времени слушать советы «давосских паникеров».

Перед возобновлением переговоров с Россией Украина намерена вернуть свои территории, заявил Зеленский. Российский МИД ответил, что не может назвать конструктивным заявление о переговорах после возвращения российских войск на позиции 24 февраля.

Американская администрация считает, что Киев сам должен наметить свои задачи применительно к завершению боевых действий на Украине. Вашингтон будет поддерживать украинских партнеров, сказал руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Вот как на заявления Киссинджера отреагировала европейская и американская пресса.

Запад должен повлиять на Украину для возобновления мирных переговоров с Москвой, даже если Киеву придется пойти на ряд уступок, отмечает The Telegraph. Киссинджер считает Россию важной частью Европы последние 400 лет, она помогала сбалансировать структуру власти в критические моменты, отмечает газета.

The Washington Post подчеркивает, что комментарии Киссинджера прозвучали после заявлений мировых лидеров о нарушении спецоперацией всего мирового порядка. Урсула фон дер Ляйен заявляла политическим лидерам в Давосе, что этот конфликт — вопрос всего мирового сообщества, а не только отдельного региона.

Издание Insider называет Киссинджера архитектором разрядки напряженности в отношениях с Китаем при администрации Никсона. По мнению издания, он один из самых выдающихся мировых сторонников реальной политики, когда нации отбрасывают мораль и принципы для достижения своих целей. Авторы Insider обращают внимание на идею, что Украина должна быть нейтральным буферным государством, а не полностью интегрированной частью Европы.

Newsweek заметил, что идея отказаться от части территорий для достижения более быстрого мирного соглашения поддерживается американскими политическими тяжеловесами с самыми разными мнениями. Так нашли редкую точку соприкосновения по российско-украинскому конфликту Генри Киссинджер и Ноам Хомский, давние политические враги.

Киссинджер возвращается к своей главной идее, а именно не подталкивать Китай и Россию друг к другу и соблюдать баланс сил, объясняет директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев:

— Это совершенно неудивительно, потому что Генри Киссинджер, помимо того, что он занимал политические и руководящие должности с молодых лет, был сторонником концепции realpolitik, которая учитывала баланс силы в мире. Он и строил политику США на балансе между Соединенными Штатами, Китаем и Советским Союзом и пытался в этом балансе выигрывать для Соединенных Штатов наиболее благоприятные ситуации. После распада СССР это было все отброшено американскими политиками, никаких балансов они не учитывали. Вот из чего исходит Киссинджер, это его старая концепция.



— Его призыв будет кем-то услышан и взят на вооружение?



— Вряд ли, коллективный Запад смотрит на цифры — 1,5% ВВП, что Россия — нисходящая держава, что она и сама разваливается, поэтому никаких компромиссов делать не нужно, нужно подтолкнуть, и все там повалится, [считают они], вот они этим и занимаются.

Комментарии бывшего главы Госдепа на Давосском форуме перекликаются со статьей The New York Times, в которой еще в середине мая утверждалось, что Украина должна пойти на территориальные уступки ради мирного соглашения.

Украина не собирается вести переговоры с Россией до восстановления контроля над территориями, утраченными после начала российской спецоперации 24 февраля. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому телеканалу NHK.

«Для начала мы планируем вернуть [территории] в состояние до 24 февраля. А потом мы сядем за стол переговоров», — сказал президент Украины.

При этом Зеленский отметил, что возвращение «всех территорий скорее всего будет связано с жертвами». Кроме того, он выразил уверенность в том, что мировая поддержка Киеву будет продолжаться.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев исключает согласие на прекращение огня с Россией и не согласится ни на одно соглашение с Москвой, которое предусматривает признание захвата украинской территории.

Москва со своей стороны выражала готовность вернуться за стол переговоров при наличии конструктивного подхода со стороны Киева.

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в своем Telegram-канале о поступающих с Запада сигналах уступить территории Москве ради заключения мира. По его словам, определённые круги хотят возобновить бизнес с Россией, однако Киев категорически отказался это обсуждать.

Сегодня определенными политическими устами нам предлагают новую повестку: прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территории ради мира. Чего только ни предложишь, чтобы обезопасить свою комфортную ленту в соцсетях от плохих новостей и возобновить бизнес с Россией, — написал он.

Подоляк добавил, что авторы подобных идей хотят вернуть старый, довоенный образ жизни и призывают согласиться на какие-то компромиссы, в то время как для Украины они являются красной линией. Подобные предложения он назвал «ударом в спину» для солдат.

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер во время выступления на экономическом форуме в Давосе обратился к Западу с просьбой отказаться от попыток нанести России поражение на Украине. По его словам, руководство западных стран должно уговорить Киев пойти на уступки в переговорах с Россией, которые Украина называет неприемлемыми. Подоляк следом обозвал Киссинджера «давосским паникёром» из-за его позиции.

Украинская сторона на данный момент не разработала перечень необходимых условий для возобновления переговоров с Россией, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, передаёт РИА Новости. Он добавил, что украинцам «эмоционально тяжело» садиться за стол переговоров с Москвой, однако Киев готов пойти на это «ради восстановления мира и территориальной целостности страны».

У нас нет каких-либо предварительных условий для возобновления дипломатических переговоров с Россией, — сказал министр.

Ранее Кулеба заявил, что ситуация в Донбассе для украинских войск является «чрезвычайно плохой». Он также обратился к западным странам с просьбой предоставить реактивные системы залпового огня «как можно скорее». По словам Кулебы, без этого вооружения ситуация «станет ещё хуже».

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк рассказал 25 мая о поступающих с Запада сигналах уступить территории Москве ради заключения мира. По его словам, определённые круги хотят возобновить бизнес с Россией, однако Киев категорически отказался это обсуждать.

Американская администрация считает, что Киев сам должен наметить свои задачи применительно к завершению боевых действий на Украине. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, комментируя призыв патриарха американской внешней политики Генри Киссинджера к обеспечению нейтрального статуса Украины и уступок со стороны Киева.

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"Наш комментарий по данному поводу заключается в том, что не Соединенным Штатам решать, как и когда должна закончиться эта война. Решать это предстоит украинскому правительству, представляющему украинский народ: как и когда эта война должна закончиться", - сказал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Наша задача - поддерживать украинских партнеров, добиваться того, чтобы их позиция за столом переговоров была максимально прочной", - продолжал Прайс.

При этом он напомнил, что в США был принят на днях закон об ассигновании более 40 млрд долларов на продолжение оказания помощи Украине. Поэтому Вашингтон теперь может расширить военную, экономическую и гуманитарную помощь Киеву, констатировал дипломат. Параллельно, подчеркнул он, США продолжат ужесточать режим санкций против России в случае продолжения ею специальной военной операции на Украине.

В Министерстве иностранных дел посмеялись над злостью украинского президента Владимира Зеленского, которую он проявил после предложения главы Госдепартамента США Генри Киссинджера пойти на уступки и разделить Украину. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание Зеленского, сравнив его со скалящимся «монстриком».

«Монстрик начал скалиться на создателей», — написала Захарова. Об этом она сообщили в своем telegram-канале, прикрепив цитату Зеленского.

В странах Запада накапливается осознание новых реальностей, в которых Россию нельзя игнорировать или «отменять». Об этом заявил вице-спикер Совфеда России Константин Косачев в своем Telegram-канале.

«До перелома еще очень далеко, разумеется, речь только о наметившейся тенденции. Но даже такая, далеко не самая смелая, постановка вопроса — Россию нельзя игнорировать и тем более "отменять", вызвала чуть ли не панику в Киеве», — написал сенатор.

По его мнению, примером этого служит высказывание бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, который заявил, что между Москвой и Киевом необходимо добиваться компромиссов, в том числе и по вопросам территорий. Также Косачев отметил высказывание президента Австрии Александра ван дер Беллена о том, что заявления президента России Владимира Путина нужно было изучать раньше и более внимательно.