Суд отклонил иск о домогательствах против Мэрилина Мэнсона

Верховный суд Лос-Анджелеса отклонил иск бывшей помощницы Мэрилина Мэнсона против музыканта. Об этом сообщает Deadline.

Эшли Уолтерс подала заявление против исполнителя в мае 2021 года. В нем она утверждала о сексуальных домогательствах, насилии, сексуальных побоях, умышленном причинении эмоционального стресса и незаконном увольнении со стороны Мэнсона, которые происходили в период с 2010 по 2011 год.

Как объяснили в суде, иск содержал «слишком мало фактов», а также был представлен слишком поздно. Это означает, что Мэнсону нельзя снова предъявить иск по тем же обвинениям.

По словам Уолтерс, во время первой встречи в своем доме Мэнсон пытался удержать ее на постели, чтобы поцеловать, а также укусил за ухо. Девушка рассказала, что у него возникали «связанные с наркотиками приступы ярости», он «швырял в Уолтерс посуду, угрожал самоубийством и бил ее о стену».