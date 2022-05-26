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59 минут назад

Суд отклонил иск о домогательствах против Мэрилина Мэнсона

Газета.Ru

Верховный суд Лос-Анджелеса отклонил иск бывшей помощницы Мэрилина Мэнсона против музыканта. Об этом сообщает Deadline.

Суд отклонил иск о домогательствах против Мэрилина Мэнсона
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Эшли Уолтерс подала заявление против исполнителя в мае 2021 года. В нем она утверждала о сексуальных домогательствах, насилии, сексуальных побоях, умышленном причинении эмоционального стресса и незаконном увольнении со стороны Мэнсона, которые происходили в период с 2010 по 2011 год.

Как объяснили в суде, иск содержал «слишком мало фактов», а также был представлен слишком поздно. Это означает, что Мэнсону нельзя снова предъявить иск по тем же обвинениям.

По словам Уолтерс, во время первой встречи в своем доме Мэнсон пытался удержать ее на постели, чтобы поцеловать, а также укусил за ухо. Девушка рассказала, что у него возникали «связанные с наркотиками приступы ярости», он «швырял в Уолтерс посуду, угрожал самоубийством и бил ее о стену».

Экс-помощница музыканта также заявляла, что она была свидетельницей насилия со стороны Мэнсона по отношению к другим женщинам. Уолтерс утверждает, что видела, как певец бил экс-возлюбленную Эван Рейчел Вуд.

В мире,Эшли Уолтерс,Мэрилин Мэнсон,
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